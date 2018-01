Koruna bude dále sílit, tempo však zvolní. Spekulovat se moc nevyplatí, radí analytici

Kurz koruny vůči euru se v závěru minulého roku dostal k hranici 25,50 korun za euro, což představuje od konce intervencí, tedy kurzového závazku ČNB, posílení o necelých šest procent. V minulém týdnu pak koruna posílila pod hranici 25,40, což byla nejsilnější úroveň od konce kurzového režimu ČNB a zároveň nejsilnější kurz za téměř pět let.

Česká bankovní asociace (ČBA) v aktuální prognóze předpokládá pro rok 2018 průměrný kurz koruny 25,20 Kč/EUR. Pro rok 2019 pak analytici devíti tuzemských bank, kteří prognózu sestavují, věští cenu eura na 24,70 koruny.

Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové se už letos zdaleka nedá čekat tak prudké tempo posilování koruny jako loni. Sice předpokládá dosažení hranice 25 korun za euro již během první poloviny letošního roku, pak se však patrně posilování podle ní trochu zbrzdí. A jakmile přijdou první viditelné známky zpomalení ekonomiky, tedy koncem roku, může koruna opět oslabit, ale jen dočasně, míní.

Spekulovat na výhodnější kurz a vyčkávat například s nákupem dovolené se tak podle ní příliš nevyplatí. „Je otázkou, zda na ten posun o 50 haléřů během půl roku má smysl spekulovat. Osobně bych se spíš klonila k tomu, že při načasování koupě dovolené zejména v eurových oblastech smysl spekulovat nemá,“ konstatuje Šichtařová.

Vyplatit by se ale mohla do jisté míry výměna peněz. Zde platí vyčkat a měnit až co nejpozději, až bude koruna ještě silnější. A to nejen k euru, ale i k dolaru.