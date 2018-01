Za plastové lahve by měli lidé platit zálohu, navrhuje výrobce Mattoni. Chce podpořit recyklaci

V Česku se vytřídí sedm z deseti lahví uvedených na trh. „Není to špatné číslo, na druhou stranu na trh bylo v posledních letech uvedeno 55 000 tun PET lahví a zhruba 16 000 zůstává mimo systém,“ řekla Jonášová. Dodala, že „mimo systém“ znamená zejména na skládkách, část lahví byla patrně energeticky využita a část jich znečišťuje přírodu jako pohozené odpadky.

Jak vysokou zálohu by měli lidé platit, ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale neupřesnil. Záměr je podle něj teprve na počátku. Řekl pouze, že podle zkušeností ze západních zemí musí být záloha významná, v Evropě to bývá mezi 20 a 30 eurocenty (cca pět až osm korun). „Výhodou zálohového systému je to, že dostaneme zpátky kvalitní, čistý materiál, připravený k recyklaci,“ řekl.

PET je zkratka polyethylentereftalátu a lahve z tohoto materiálu se v přírodě rozkládají desítky let.