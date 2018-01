Trh s kryptoměnami už předběhl newyorskou burzu. Bitcoin i přes hrozivý propad stále táhne

Trh s kryptoměnami je v současnosti srovnatelný s newyorskou burzou. Tou v posledním měsíci minulého roku prošlo denně o šest miliard dolarů méně než na burzách kryptoměn, upozornil deník E15.

Burza kryptoměny prudce roste zejména díky pozornosti médií, veřejnosti i velkých finančních institucí. „Aktivum je to zajímavé, jeho cena roste, více se o něm píše v médiích. To tlačí také na to, aby ještě více lidí do toho investovalo. Zájem mají i hodně nezkušení investoři, kteří mají vidinu snadných peněz, což tak samozřejmě není,“ hodnotí růst trhu s kryptoměnami analytik X-Trade Brokers Jaroslav Brychta.

Obchodování s kryptoměnami se v celkovém objemu daří i přesto, že například bitcoin na přelomu roku hrozivě ztrácel. V polovině ledna se propadl pod hranici 10 000 dolarů, což byla ztráta poloviny jeho hodnoty v porovnání s prosincem.