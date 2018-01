Lidé si i letos přijdou na více peněz. Tempo růstu mezd ale zpomalí

Češi by si měli znovu vydělat víc než o rok dřív. Podle odhadů ministerstva financí mzdy a platy porostou v průměru téměř o osm procent; a to napříč všemi sektory. Zaměstnavatele nutí k přidávání nedostatek lidí na pracovním trhu. Vyšší odměnou si chtějí stávající zaměstnance udržet nebo nalákat nové od konkurence, a to bude zřejmě platit i v následujících měsících, možná letech. Tempo růstu mezd už ale bude zřejmě pomalejší.