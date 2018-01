Praha je turistů plná, musíme je nasměrovat i jinam do Česka, plánuje ministryně

„Lze očekávat, že se dočkáme za loňský rok možná dvouciferných nárůstů v domácím i zahraničním cestovním ruchu,“ uvedla ředitelka CzechTourism Monika Palatková na veletrzích cestovního ruchu v Brně. K deseti milionům zahraničních turistů ubytovaných v hotelech a penzionech je podle ní nutné přičíst ještě poměrně vysokou jednodenní návštěvnost a návštěvnost v individuálních ubytovacích zařízeních.

„Nabídka regionů i nabídka Prahy pro zahraniční klienty se zlepšuje co do pestrosti a kvality,“ podotkla Palatková. Zájem turistů v minulosti podporovala i slabá koruna, avšak zatím se nijak negativně neprojevuje posílení české měny, potom co loni v dubnu Česká národní banka skončila s intervencemi vůči české měně. Pro zahraniční klienty je podle šéfky CzechTourism důležitým faktorem i bezpečnost.