Novela o EET má jít brzy na vládu: Ministerstvo navrhuje výjimky pro drobné podnikatele i telefonní karty

„Na novele o EET pracujeme zhruba od podzimu minulého roku bez ohledu na rozhodnutí Ústavního soudu. My jsme už tam detekovali řadu otázek, které chceme v novele změnit a samozřejmě rozhodnutí Ústavního soudu navodilo další otázky, které jsme do novely zapracovali,“ uvedla Schillerová.

Třetí a čtvrtá vlna však není podle nálezu ÚS sama o sobě protiústavní, může ovšem začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení.

U Ústavního soudu uspěl i zákon jako celek, soudci totiž řešili návrh na zrušení EET. Podle většiny soudců však sleduje elektronická evidence tržeb legitimní cíl – účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí.

EET by se nemusela týkat podnikatelů s obratem do půl milionu

Ministryně se chce příští týden setkat se zástupci podnikatelských svazů a komor a prodiskutovat s nimi i varianty výjimek z EET pro nejmenší podnikatele. První varianta podle Schillerové počítá s osvobozením od EET pro plátce paušální daně, kteří nedosahují určitého obratu: ve hře je částka 250–500 tisíc korun ročně.

Druhá varianta uvažuje o osvobození od EET do určité úrovně příjmů a třetí uvažuje o tom, že by podnikatelé do určité úrovně příjmů nepodléhali EET, ale vykazovali by tržby jen papírově.