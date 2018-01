Francii sevřela atomová past. Jaderná energetika zatím zůstane, nejdříve se musí řešit emise

Proč zrovna 50 procent jaderných zdrojů?

Francie každopádně potřebuje řešit svou energetickou budoucnost, shodují se energetičtí odborníci. Jak však uvedl ve svém blogu v Le Monde novinář Sylvestre Huet, bylo by podle něho nanejvýše užitečné, aby Emmanuel Macron rozptýlil ono 'hluboké tajemství', proč je zrovna 50% podíl jaderných zdrojů v zemi cílem. A také vedl na toto téma otevřenou diskuzi.

„Je pravda, že to je zapsáno do zákona. Ale jaký je důvod? Proč by to nebylo lepší jít na 40, nebo naopak 60 procent? A proč by to mělo zůstat neměnné v době, kdy není známo načasování odstavení stávajících reaktorů a politické orgány nikdy neoznámily možné tempo výstavby jiných reaktorů?“ píše na svém blogu. A poukazuje právě na to, k čemu Macron již dospěl, že jsou to právě jaderné zdroje, které přispívají ke splnění klimatického závazku.

Navíc zmiňuje i to, že by to byl podle něho 'zázrak Ducha svatého', kdyby pokles jaderné výroby mohl být plně kompenzován obnovitelnými zdroji, a to po celý rok a bez ohledu na počasí. „A co teprve kdyby například přišla zima roku 2012 nebo velké zimy padesátých a šedesátých let, kdy bylo nutné mobilizovat veškeré dostupné zdroje a dovážet téměř 7 000 MW, aby bylo zajištěno zabezpečení dodávek?“ táže se.