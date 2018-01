Zákaz poplatků za platbu kartou, lepší ochrana klientů bank. Nastupuje nová evropská směrnice

„Většina obchodníků v Česku si přirážku za platbu kartou neúčtovala, protože obchodníci ‚rozpustili‘ tyto poplatky do cen zboží a služeb, a na poplatky tak přispívali všichni. Zvláštní poplatek za platbu kartou mají některé restaurace, někteří prodejci vstupenek, cestovní kanceláře nebo menší obchůdky s malým obratem,“ řekl manažer v PwC ČR Martin Huňka. Tyto poplatky se navíc postupně snižovaly, takže neočekává, že by se nové opatření výrazně promítlo do cen.

„O výrazném omezení prodejců při stanovení dodatečných poplatků za platbu kartou jsme obchodníky informovali, v našem portfoliu jde opravdu o jednotlivé případy,“ řekl mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Dřívější vrácení peněz z neoprávněné transakce i nižší spoluúčast

Směrnice podle Huňky také v bankách zkracuje dobu na vyřízení klientských stížností z 30 na 15 dnů a snižuje klientskou spoluúčast u podvodných transakcí na 50 eur (zhruba 1300 korun).