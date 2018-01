Na Ruzyni vyroste nová řídicí věž. Dispečeři pražského letiště získají větší nadhled

V řídící věži na Ruzyni dispečeři navigují letadla, která přistávají a startují v Praze. Za několik let by se měli přemístit do nové věže, která bude o 30 metrů vyšší než stávající řídící středisko.

Přesná podoba nové věže teprve vzniká, už teď má ale řízení letového provozu jasné požadavky. „Kopule bude mít průměr dvacet metrů a bude rozdělena do tří pater. Stávající věž bude využita jako záložní stanoviště,“ uvedl mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma.