Německý rozpočet byl už třetí rok v řadě v přebytku. Země uspořila 3,7 miliardy eur

Vedle přebytku státního rozpočtu mohou politici CDU/CSU a SPD, kteří se nyní v debatách o nové vládě zabývají i rozpočtovými otázkami, počítat i s částkou 6,7 miliardy eur. To jsou peníze, které byly určeny na azylovou politiku, ale nakonec loni nebyly třeba.

Jak dál s výdaji

Obě skupiny, které nyní jednají o vládě, chtějí ulevit nízko- a středněrozpočtovým domácnostem. Jedná se například o zvýšení příspěvku na děti či o možnosti zajistit všem rodinám školky zdarma.

Postupně by také mohla být zrušena solidární daň (5,5 procenta), která pomáhala východu Německa po sjednocení země. Zatím se však názory vyjednávačů liší v tom, jak rychle by k tomu mohlo dojít. V současnosti tato daň podle deníku každý rok vynáší zhruba 20 miliard eur.

Konzervativci by navíc rádi zvýšili výdaje na armádu, zatímco SPD hodlá stabilizovat výplaty penzí a více investovat do vzdělání. SPD by však také chtěla zvýšit nejvyšší daňovou sazbu z 45 na 48 procent, čemuž se konzervativci brání.