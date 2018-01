Inflace v prosinci zpomalila, ale loni byla nejvyšší za posledních pět let

Z pohledu ČNB bylo zpomalení meziročního růstu cen v prosinci očekávané a souvisí zejména s vyšší srovnávací základnou z konce roku 2016. V tomto ohledu se tak nemění nic na tom, že ČNB zřejmě přistoupí k dalšímu zvýšení svých sazeb na příštím měnovém jednání začátkem února, domnívá se Seidler.

Také hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda si myslí, že ČNB v únoru zvýší sazby. „A to z toho důvodu, že i když je spotřebitelská inflace ‚v normě', některé jiné segmenty ekonomiky vykazují jasné známky přehřívání, zejména trh nemovitostní a trh práce,“ dodal. Ekonom Komerční banky Viktor Zeisel se domnívá, že návrat inflace k dlouhodobému normálu umožňuje ČNB zvyšovat sazby. V loňském roce tak učinila dvakrát, letos podle Zeisela k tomuto kroku přikročí v každém čtvrtletí.

Průměrná míra inflace v roce 2017 byla 2,5 %https://t.co/WUnyGsercr pic.twitter.com/mXT4ZkkNaj — ČSÚ (@statistickyurad) January 10, 2018

Růst sazeb bude podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka krotit míru inflace a povede k posilující koruně. Z tohoto vývoje se mohou radovat dovozci zboží, kterým se zvýší marže, naopak vývozci by se proti posilující koruně měli pojistit, protože jim bude snižovat zisky, dodal.

Jaká bude inflace letos?

Podle Seidlera by se inflace i letos mohla držet v pásmu 2 až 2,5 procenta. Rizikem je podle něho tradičně těžce předvídatelný vývoj cen ropy. Její cena v poslední době roste díky geopolitickým rizikům v Íránu a nachází se poblíž hranice 70 dolarů za barel, což je nejvyšší úroveň od konce roku 2014. Pokud by tato úroveň ceny ropy setrvala, znamenalo by to podle hlavního ekonoma ING v následujících čtvrtletích postupně až dvouciferný růst cen pohonných hmot, který by mohl inflaci zvýšit až o půl procentního bodu. A to navzdory tomu, že růst korunové ceny ropy bude mírnit postupně posilující kurz koruny vůči dolaru.

Hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč letos očekává průměrnou inflaci na úrovni 2,3 procenta. V závěru roku by se pak podle něho mohla dostat pod úroveň dvouprocentního inflačního cíle ČNB. Centrální banka tak bude pokračovat ve zpřísňování své měnové politiky jak letos, tak i v roce 2019, doplnil Jáč.

Zatímco v roce 2017 stály za inflací především dražší potraviny, v roce 2018 se nejspíše tím hlavním inflačním faktorem stanou podle analytika ČSOB Petra Dufka zvyšující se náklady na bydlení. „Lze totiž předpokládat další růst nájemného, který navíc podpoří i dražší energie a další výdaje spojené s bydlením. Inflaci by naopak mohly brzdit nižší ceny některého dováženého spotřebního zboží v důsledku posilování koruny,“ uvedl pro agenturu ČTK.