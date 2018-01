Přichází čtvrtá průmyslová revoluce. Řada profesí by se měla začít bát o místo

ALZA

Přední český e-shop Alza zdůraznil, že postupně zavádí různé inovace do vlastních systémů už několik let. „Alza je firma automatizací doslova prošpikovaná,“ dodala PR manažerka a tisková mluvčí Patricie Šedivá. Nicméně doplnila, že rozhodně nemá pocit, že by v ČR nyní probíhala nějaká masivní vlna digitalizace.

„Zásadní projevy patrně občané ČR zaznamenají až s digitalizací státní správy a všech příslušných úřadů, neboť pak se jich osobně dotkne.“

Šedivá se také domnívá, že v souvislosti s robotizací často zmiňované úvahy o klesajícím počtu pracovních míst jsou liché. Odkázala přitom na vyspělou robotizovanou ekonomiku Japonska a tamní nízkou nezaměstnanost.