To, co jíme, musí být hlavně bezpečné. Chutě se mohou lišit, jen to nesmí být zavádějící

Metody falšování jsou ale velice sofistikované, dodává. „Jsou to velice vzdělaní lidé, kteří umí napodobit i přírodu, mají enzymové reaktory a napodobují včely při produkci medu. To jsou praktiky, kdy jsme někdy o trošku pozadu,“ přiznává.

Podle Ladislava Miky je ale potřeba v případě programového prohlášení české vlády, které zdůrazňuje nutnou úplnou potravinovou soběstačnost, položit si zásadní otázku, co to vlastně konkrétně znamená. „Myslím si, že dnes v rozvinutém světě není žádný stát, který by byl plně soběstačný, co se týče produkce potravin. A ten důvod je dvojí: v našem případě jsme jednak součástí jednotného evropského trhu, a tudíž je to vždy otázka ekonomická. Tedy zda se vyplatí dotovat výrobu něčeho, co může být vyrobeno někde jinde na společném trhu levněji a efektivněji,“ říká.

Druhá věc podle něho souvisí s globalizací obchodu. Tedy tím, že většinou zemědělci produkují především to, co jim přináší největší ekonomický benefit v daných podmínkách. „A nutit je, aby pěstovali něco jiného, co se nevyplatí nebo co bude ekonomicky negativní, by znamenalo buď zabezpečit nějaký způsob dotací, což zase může narážet na pravidla jednotného trhu a taky je to docela nerozumné, pěstovat něco, co u nás dobře neroste. Takže otázka zní, zda můžeme být soběstační v těch komoditách, které u nás jsou doma, které u nás dobře rostou,“ zdůraznil.