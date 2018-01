Kraje a obce volají po zrušení či změně mýtného tendru

Expertní tým se sejde už příští týden. Jeho názory zajímají i šéfa resortu Ťoka. Sice zmiňuje možnost zrušení tendru, ale neví, co by následovalo. Právě tuto odpověď chce od právníků. „Ať si to právníci vyříkají, zda-li to je možné zrušit, a stihnou ten tendr dosoutěžit,“ dodává ministr.

Spor o mýto je i sporem uvnitř hnutí ANO; nejen že proti svému ministrovi jdou hejtmani, ale i někteří poslanci. Podle místopředsedy hospodářského výboru Martina Kolovratníka (ANO) případné zrušení tendru v tomto období nemůže zrušit výběr mýtného systému po roce 2019.

Tendr vypsal resort vloni v červnu. Hledá provozovatele systému po roce 2019 s tím, že jde o desetiletý kontrakt za maximálně 29 miliard korun. O zakázku mají zájem čtyři uchazeči.