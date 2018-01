Uchazeči o Hrad slibují firmám podporu exportu. Většina z nich by podpořila zavedení eura

Pro vstup do eurozóny jsou podle aktuálních dat tři čtvrtiny českých firem. Například společnost Tylex, která vyrábí krajky, si zřídila účet v eurech na Slovensku. „Je to pro nás velice výhodné z hlediska transakčních nákladů, které bankovní převody nesou,“ řekl finanční ředitel Milan Skácel. Koruny tak v textilce víceméně nepoužívají. Kdyby Česko euro přijalo, firma by sem svůj účet vrátila.

Pro přijetí eura je za určitých podmínek šest z prezidentských kandidátů. Proti zavedení jsou zbývající tři.