Mezi plánem rozpočtu a jeho skutečným výsledkem je příliš velký rozdíl, myslí si politici

To ale odmítla Schillerová: „Nemůžeme se bavit o záměru, predikce děláme s velkou přesností. Ekonomika rostla rychleji a rostl výběr daní. Růst ekonomiky se pohybuje kolem 5,3 procenta, na DPH je 9,2 procenta meziročně. Nemůže být pochyb o tom, že zafungovala zavedená opatření, zejména kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb.“

„Návrh rozpočtu je nejdůležitější zákon v ekonomické oblasti a takto dramatický rozdíl nesvědčí o dobré práci ministra financí a vyvolává to otazník, zda není návrh připraven s cílem, aby dopadl lépe a ministr se mohl být do prsou, jak dobrý je hospodář,“ podotkl Skopeček.

To podle něho ukazuje, že stát vyšší daňové příjmy pouze rozházel a nedokázal je proinvestovat. Nejde tedy o dobrou zprávu pro daňové poplatníky. Doba prosperity přitom vytvořila prostor k tomu, aby stát razantně snížil daně českým občanům a firmám, dodal.

Místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Mikuláš Ferjančík (Piráti) vidí v rozpočtu dva velké problémy. Neproinvestované peníze z minulých let a nedostatečný růst příjmů od právnických osob. To podle jeho názoru znamená, že se nedaří bránit únikům do daňových rájů a zdanit velké firmy.

„Rozpočet vypadá opticky dobře, ale není to úplně dobrý výsledek v době jednoho z největších ekonomických růstů. V této době bychom měli vytvářet přebytky, které bychom v budoucí krizi použili na krytí deficitů, které v budoucnu přijdou,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPD a předseda rozpočtového výboru sněmovny Radim Fiala. Podle něj by se v letošním roce mělo více šetřit na výdajích pro státní správu a stát by se měl namísto toho soustředit na investice.