Hospodaření státu posiluje podle analytiků současný příznivý obraz Česka, ale zanedbává budoucnost

České hospodářství rostlo loni už čtvrtým rokem a to vysokým tempem, uvedl ekonom Komerční banky Marek Dřímal. Přesto máme schodek rozpočtu a také letos se očekává minus ve výši až několika desítek miliard korun, zdůraznil. „Může příjít nějaká krize, recese jako v letech 2008/2009 a trend rozpočtu se může zlomit. Schodek může být ne šest miliard, ale 60 či 100 miliard. To je varovné,“ uvedl Dřímal.

Také ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová považuje za smutné konstatování, že ani v době vysokého ekonomického růstu nedokáže ČR stabilně tvořit přebytkové rozpočty. „V roce 2019 už může na dveře zaklepat recese. Pak budeme marně vzpomínat na to, že jsme si měli v růstových letech vytvářet rezervy na horší časy. A to se dá zevšeobecnit prakticky pro celou střední Evropu,“ zdůraznila.