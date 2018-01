Stát loni hospodařil se schodkem 6,2 miliardy, prudce se propadly příjmy z fondů EU

„Pokud bychom rozpočet očistili od příjmů a výdajů spojených s fondy Evropské unie, tak by schodek dosáhl jen 1,3 miliardy korun. A to už je téměř vyrovnaný rozpočet. Pro mě je to zajímavý a zcela dobrý trend, protože to znamená, že nespoléháme jen na evropské fondy, které jednou skončí,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO) s tím, že v roce 2016 dosáhl tento schodek 13,6 miliardy korun.