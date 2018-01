Lesům ČR se nedařilo. Zisk klesl na čtyři miliardy, podnik odvede státu nejméně od roku 2013

Za posledních pět let podnik do rozpočtu státu odvedl 29,37 miliardy korun. V roce 2016 odvedl 5,6 miliardy korun, v roce 2015 odvod činil 8,22 miliardy korun. V roce 2014 byl odvod ve výši 6,5 miliardy korun a v roce 2013 to bylo šest miliard korun.

„Stát má coby zakladatel podniku právo hospodařit s jeho ziskem. Do státní pokladny jsme v posledních pěti letech odvedli přes 29 miliard korun. Prostředky pochází z podnikatelské činnosti Lesů ČR,“ uvedl generální ředitel podniku Daniel Szórád.