Česko se vrací do elitního klubu výrobců leteckých motorů. Prototyp prošel prvním testem

Do vývoje nového motoru ATP chce společnost investovat přes 400 milionů dolarů, jak uvedla v roce 2015. Čtvrtinu této částky v loňském roce utratila firma v Evropě, významná část z toho připadla na Česko.

Testovaná novinka Advanced Turboprop je první turbovrtulový motor zcela nového designu v segmentu všeobecné a obchodní letecké přepravy (BGA) po více než 30 letech. Motor o výkonu 1240 koní na hřídeli patří do kategorie turbovrtulových motorů v rozmezí výkonu od 1000 do 1600 koní. Motor obsahuje 79 nových technologií a měl by dosáhnout o pětinu nižší spotřeby paliva a o deset procent vyšší výkon než jiné motory ve srovnatelné třídě.

Objevit se má například v novém letounu Cesna Denali firmy Textron Aviation. Proces certifikace má skončit do roku 2020.