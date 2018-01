Jiří Rusnok se stal evropským guvernérem roku. Dokázal hladce přistát s devizovými intervencemi

Rozhodnutí držet devizový kurz poblíž 27 korun za euro přijala ČNB v listopadu 2013. Stalo se tak rok poté, co se s klíčovou úrokovou sazbou dostala k nule, a vyčerpala tak prostor pro uvolňování měnové politiky konvenčním způsobem.

Mezinárodní magazín The Banker, který patří stejnému vydavatelství jako známý ekonomický deník The Financial Times, se již od roku 1926 zaměřuje na informace ze světového bankovnictví a finančnictví. O ceně rozhoduje redakce a odborná porota, která je složená z renomovaných ekonomů a bankéřů. Bývalý guvernér Miroslav Singer získal totéž ocenění pro rok 2014.

V říjnu loňského roku získal Rusnok rovněž za hladké ukončení intervencí ocenění Guvernér centrální banky pro střední a východní Evropu pro rok 2017, a to od magazínu GlobalMarkets.