Za kamionové mýto se loni v Česku vybralo rekordních 10,4 miliardy korun

Prosinec s mnoha svátky přinesl do Státního fondu dopravní infrastruktury tradičně nejnižší částku, a to 749,7 milionu korun, tedy meziročně o tři procenta více. Nejsilnějším měsícem dosavadní jedenáctileté historie českého mýta je loňský listopad, kdy stát kamionům předepsal rekordních 960 milionů korun. Český elektronický mýtný systém vybral pro stát od kamionů na mýtném za 11 let fungování 87 926 537 797 korun, uvedl Kapsch.

Nárůst nebyl silnější z důvodu ekologického efektu, kdy jsou nejnižšími kilometrovými sazbami upřednostňovány kamiony s motory v emisní třídě EURO VI, přičemž jejich podíl na zaplaceném mýtném rychle vyrostl už na 53 procent.

49 milionů korun za den

Nejsilnějším týdnem loňského roku i jedenácti let mýta je letošní předvánoční 49. týden, kdy systém vybral 230 milionů korun. Nejlepším dnem roku a historie se pak stal čtvrtek 26. října s vybranými téměř 49 miliony korun.