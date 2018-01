Co může česká ekonomika té slovenské závidět? Dzurindovy reformy, pružné zákony a euro

Podle Dušana Kunovského, developera a zakladatele společnosti Central Group, jehož firma je pouze o rok mladší než samostatná Česká republika, bylo rozdělení státu věcí politiky. Byznys však zajímaly spíše podmínky pro podnikání, ty úvodní impulsy, které tomu dávali pravicoví politici. „A pro podnikání je absolutně důležitá nějaká předvídatelnost, dlouhodobost,“ říká Kunovský.

A hodnotí, že podle něho mají Slováci více prorozvojové prostředí než Češi a také pružnější legislativu. „Je tam možnost zrychleného řízení strategických oblastí, to tady není a ta impotence České republiky v tomhle ohledu je obrovská,“ vysvětluje.

Z dlouhodobějšího pohledu je pak podle něho vstup Česka do eurozóny správný a potřebný. „Ale dost záleží na společenském naladění. Celá myšlenka EU je tady negativizována, diskredituje se, pak přišla uprchlická krize, pak zase přeregulativní opatření, na kterých se živí politické subjekty, které mávají protievropským praporem,“ konstatuje Kunovský.

Přitom míní, že výhody, které z toho plynou pro ekonomiku i společnost či stabilitu v Evropě, jasně převažují. „Je to budoucnost pro Česko, ale musí pro to být společenská podpora, naladění evropské myšlence. A když tohle tady nebude, budou to lidé vnímat jako nucené zlo,“ dodává.