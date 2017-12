Státní rozpočet zakončí letošní rok maximálně deset miliard v minusu, odhaduje Schillerová

Ministryně financí počítá s tím, že se konečná bilance letošního rozpočtu bude pohybovat do minus deseti miliard. „Pokud to nebude lepší,“ dodala. „Růst ekonomiky je určitě velice důležitý a podstatný, ale sám o sobě by nestačil, kdyby výběr daní nebyl takový, jaký je,“ zmínila.

Diskuse se dotkly i prvních tří dnů nemocenské, za něž lidé zaplaceno nedostávají. Většina stran, na rozdíl od odborů, ale změnu nechce. „Tak, jak jsou nastaveny parametry nemocenské, jsou nastaveny správně,“ uvedl místopředseda lidovců Jan Bartošek. „Narůstala nemocnost v pátek a ve dnech před či po státních svátcích. Je to skutečně něco, co by se měnit nemělo,“ řekl místopředseda STAN Vít Rakušan. Pro změnu by byli naopak sociální demokraté, SPD nebo Piráti.

Štědřejší bude ale stát s novým rokem i v dalších případech. Vzroste například sleva na dani za každého potomka. Opět také od ledna vzroste minimální mzda, a to o 1200 korun na 12 200. V tomto případě ale neplatí víc jen stát ze svého rozpočtu. Vyšší výdaje politici přenesli i na firmy. To, že by se hranice minimální mzdy mohla posouvat, strany nevylučují. Většina zaměstnavatelů nemá se zvyšováním minimální mzdy problém. Vadí jim ale její skokový růst, žádají proto jasná pravidla.