Nadějné vyhlídky. Česká ekonomika vstupuje do roku 2018 s apetitem

Pozvolnému posilování kurzu koruny k euru se nicméně exportéři mohou přizpůsobovat zvyšováním produktivity. „Díky zajištění většiny exportérů v roce 2018 by i tak posílení koruny významněji ovlivnilo český export až v roce 2019. Nicméně se domníváme, že by posílení koruny na 24,50 koruny za euro pro některé exportéry již problém představovalo,“ dodal Pour.

Například Hospodářská komora ovšem očekává, že ke zhodnocování koruny vůči euru docházet bude a na konci roku čeká průměrný kurz 25,40 Kč za euro. „Dlouhodobým řešením by byl vstup České republiky do eurozóny, čímž by problémy s kurzem koruny úplně odpadly,“ dodal Špicar.

Vyhlídky pro ekonomiku eurozóny zůstávají příznivé, i když ne vše bude růžové

Evropská ekonomika podle analytiků letos zamíří ke svému vrcholu. „Tempo růstu ekonomik platících eurem v průběhu roku 2018 vyvrcholí. Německá ekonomika, která táhne oživení a růst zbytku Evropy, začíná projevovat známky přehřátí. Další růst ekonomiky, který je jí předvídán, tuto ekonomiku posune ještě výš nad její potenciál,“ míní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská.

Pro občany evropských zemí je to ale podle ní dobrá zpráva – alespoň do té doby, než růst splaskne. „Nezaměstnanost bude totiž dál klesat a mzdy růst, a to i v Německu, které vždy bývalo na růst mezd spíše skoupé,“ dodává.

Ekonomika eurozóny těží také z oživení světové poptávky, což by se mělo odrazit na vývoji čistých exportů. „Rizikem v této oblasti zůstává příliš silné euro, které v novém roce podle naší prognózy posílí až na úroveň 1,27 dolaru za euro,“ doplňuje Steckerová.