Začne odstávka datových schránek. Do 2. ledna nepůjdou používat

Odpoledne začne plánovaná odstávka datových schránek. Ministerstvo vnitra varuje, že až do 2. ledna nebude možné systém využívat. Lidé se nebudou moct do datové schránky přihlásit, nebude možné ani přijímání nebo odesílání zpráv. Všechna podání je proto nutné vyřídit nejpozději do dnešní 16. hodiny.