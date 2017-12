O koupi bitcoinu už se zajímají i prodavačky v samoobsluze. Je to riziko, nebo snadný zisk?

„Spíše si představím to, že by se zakázal internet, než že by bitcoin klesl na nulu,“ říká Fuka. „Tulipán má od začátku hodnotu, třeba deset haléřů, ale bitcoin, když ho vymysleli, neměl žádnou hodnotu, nestál původně třeba dolar a nyní stoupnul. On měl nulu. A pozvolna leze nahoru, a i kdyby spadl jen na jednu korunu, pořád bude mít vyšší hodnotu než nulu,“ vysvětluje Fuka, proč se podle něho o bublinu nejedná, nebo alespoň o tu typickou.

Teoreticky je podle něho sice možné, že najednou všem lidem dojde, že bitcoin nemá žádnou hodnotu a spadne zpět na nulu, ale považuje to za krajně nepravděpodobné. „Protože i když někde na světě zůstane dvacet lidí, pro které bude mít hodnotu, tak na nulu nespadne. Leda, že by se stalo opravdu něco extrémního,“ doplňuje.

A tím míní například to, že by se třeba začalo za vlastnictví bitcoinu popravovat, nebo že přestane fungovat internet. „Mám velkou představivost, že kvůli tomu, že se bitcoin začne vymykat kontrole a ohrožovat americký dolar, tak zakážou celý internet, respektive omezí ho, že se bude dát jen surfovat po stránkách. To si dokážu představit více, než že hodnota bitcoinu klesne na nulu,“ vysvětlil před časem Fuka.

Podle Jana Skalického, který vývoj kolem bitcoinu sleduje již několik let, však je hodnota čehokoliv vyjádřená právě jeho cenou. „Hodnotu vyjadřuje zájem lidí s bitcoinem nebo jeho pomocí obchodovat a pokud tento zájem roste rychleji než nabídka bitcoinů, projevuje se to jeho rostoucí cenou,“ konstatuje.

A to, že hodnota bitcoinu strmě roste a pak se vzápětí propadá, není však podle Skalického nic nezvyklého. „Vysoká volatilita a různé fluktuace jsou typické,“ říká. Bezprecedentní je podle něho ale to, že bitcoin takto dlouhou dobu kontinuálně rostl, a to celé dva roky.

Jak moc se nyní bude pohybovat dále, se podle něho těžko odhaduje. „Možná bude korekce ještě pokračovat, ale vyloučené není ani to, že střednědobého maxima ještě nebylo dosaženo a může se vyšplhat třeba ještě na trojnásobek,“ komentuje naprostou nepředvídatelnost kryptoměny Skalický. Předpokládá však, že za méně než za tisíc dolarů, jak tomu bylo na začátku roku, však k mání jen tak nebude.

„Ano, do jisté míry je to nyní bublina vlivem sociální mánie, ale zároveň je tato bublina posazena na fundamentální růst vlivem pokračující adopce. Otázkou je pouze, jak velká je nyní složka bubliny a jak bude vypadat korekce při jejím praskání, pokud tedy bude ještě pokračovat,“ vysvětluje Skalický.

Bitcoinu už otevřela dveře i burza

A míní, že v následujících týdnech bude záležet i na tom, co s kurzem provedou první vypořádávání nedávno spuštěných futures, tedy termínových kontraktů, kdy se smluvní strany zavazují, že koupí nebo prodají měnu v určitý den, v určitém množství a za předem dohodnutou cenu. „Tam bych nevylučoval ani nějaké pokusy o manipulaci s podkladovým trhem velkými hráči,“ dodává.

Jde jednodušeně řečeno o to, že by velcí držitelé bitcoinu mohli v neregulovaném prostředí, ve kterém se kryptoměny pohybují, prodat své futures za aktuální cenu a zároveň před vypořádáním tohoto obchodu prodají ve velkém bitcoiny, čímž klesne hodnota této kryptoměny těsně před vypořádáním futures. A pak po jejich vypořádaní za původní vyšší cenu na burze zpětně nakoupí své bitcoiny za peníze, které vydělali na prodeji futures.