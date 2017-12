V příštím roce budou mít nárok na daňové slevy na děti i živnostníci s paušály

Zvýšení daňové slevy na první dítě nachází u všech podporu

Zvýšení daňové slevy na první dítě mělo při dubnovém schvalování ve sněmovně velkou podporu. Nikdo nebyl proti. A s návrhem souhlasí i všechny současné sněmovní strany.

„Je důležité, aby ti, kteří pracují, tak mohli dobře vychovávat své děti a měli peníze na to, aby je posílali do kroužků a měli peníze na jejich výchovu,“ říká místopředseda strany KDU-ČSL Jan Bartošek. „Já si myslím, že to má své místo a má to svoji logiku,“ míní ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

A předseda Pirátů Ivan Bartoš dodává, že nejen náklady na oblečení, ale vůbec na výchovu dítěte až do 18. roku věku jsou prostě vysoké.