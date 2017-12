Zákazy vjezdu pro diesely hrozí stovkám německých měst, podle ekologů jsou tam překračovány limity

Německá vláda slibuje podpořit elektrická auta a digitalizaci, ekologové však tvrdí, že zákaz vjezdu nejšpinavějších aut do měst to neodvrátí.

„Na základě těchto výsledků počítáme s tím, zákazy vjezdu bude v Německu ohroženo zhruba 300 až 400 míst, a ne jen dosud uváděných 90, kde překročení limitů naměřily úřady,“ upozornil Resch. Zásadní teď bude únorové rozhodnutí Spolkového správního soudu v Lipsku, který rozhodne, jestli budou mít neekologická auta zákaz vjezdu do centra.

Pokud jde ale o vůz pražské firmy, kde je dalším faktorem cena parkovacího stání na tzv. modrých zónách , vychází elektromobil do plusu už v době tří let od pořízení, a to s více než 30 tisíci korunami. Registrace abonentní parkovací karty pro firemní automobil stojí totiž u prvního firemního vozu 12 tisíc a u druhého a každého dalšího vozu od 24 do 36 tisíc (Praha 1,2,3) a platí pouze pro konkrétní pražský obvod, registrace elektromobilu stojí 100 korun ročně a platí pro všechny modré zóny v hlavním městě.

Po tř e c h letech (90 tisících kilometrech) vychází porovnání všech nákladů ještě čtyři tisíce korun ve prospěch naftového vozu. Výpočet hlásí převis ve prospěch elektromobilu od čtvrtého roku, a to přes 46 tisíc korun.

V Německu je registrováno přes 15 milionů dieselových aut. Politici v předešlých letech vývoj naftových technologií podporovali jako úspornější variantu benzinových vozů a kladli důraz hlavně na to, že mají nižší emise netoxického oxidu uhličitého. Velké německé automobilky do vývoje dieselových vozů díky tomu vložily velké investice.

Svět se odklání od nafty

Řada velkých evropských měst plánuje omezit automobilovou dopravu a místo toho budovat cyklostezky a renovovat ulice pro chodce.

Ve Francii by se do roku 2040 měly úplně přestat prodávat benzinové i naftové automobily. Již od července 2016 se nesmějí ve všední dny pohybovat v centru Paříže řidiči s auty vyrobenými před rokem 1997. Za jízdu jim hrozí pokuta. Starosta města plánuje určit vybrané ulice jen pro elektrické automobily, a to do roku 2020. Město se snaží také o krátkodobé snižování emisí, když zavedlo dny bez aut.

V Hamburku mají do roku 2035 vyrůst takzvané zelené sítě, jež mají zahrnovat 40 procent území města a propojovat parky, hřiště, sportoviště a hřbitovy. V Aténách plánují zakázat vjezd vozům na naftu do roku 2025, jejich cílem je ale zákaz pro všechna auta.

Také starostka Madridu chce do roku 2019 pouštět do centra města jen kola, autobusy a taxi. Madrid navíc plánuje do roku 2025 zakázat vjezd všem dieselům. Rovněž norské Oslo chce dostat do roku 2019 z centra metropole všechny osobní automobily. V Kodani už více než polovina lidí míří denně do práce autem, do roku 2025 se chce město zbavit všech vozů.

Rovněž Londýn hodlá zamezit dieselům ve vjezdu do roku 2020. Další britská města kvůli znečištění zvažují rozšíření takzvaných zón čistého ovzduší. Británie chce do roku 2040 stejně jako Francie zakázat prodej jak dieselových, tak i benzinových motorů. Od roku 2018 bude platit zákaz pro naftová auta vyrobená před rokem 1998 i v Bruselu.