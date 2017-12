video Sochy, obrazy, medaile. Vrcholoví politici přiznávají majetek, těm komunálním se do toho nechce

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nevidí žádný důvod, proč by se měl člověk stydět za svůj majetek, pokud ho nabyl poctivě. „Pokud se někdo stydí za svůj majetek, tak ať ho daruje na dobročinné účely a nesnaží se zabránit transparentnosti, která myslím do politiky patří,“ zdůrazňuje.

Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů i některé politické strany nyní chtějí, aby se obecní a krajští zastupitelé dostali do neveřejné sekce centrálního registru podobně jako soudci nebo státní zástupci. Přístup by k nim pak měly pouze kontrolní orgány, případně orgány činné v trestním řízení. Případně, aby se „zveřejňovací“ zákon nevztahoval na ty komunální politiky, kteří za práci pro obec nepobírají mzdu (nejsou tedy dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce).

Už do konce listopadu museli údaje do Centrálního registru oznámení nahrát a zprostředkovat veřejnosti například členové minulé vlády. Povinnost se dotkla také starostů, místostarostů nebo radních.

Odpůrci zveřejňování majetků starostů, jejich zástupců či radních naopak argumentují tím, že hrozí odchod schopných lidí z radnic.

Podle komunálních politiků, pro něž je často veřejná funkce spíše „bokovkou“, je veřejně přístupná databáze problém a často i překážka k dalšímu jejich působení ve funkcích. Co si vydělají mimo politiku, totiž nyní může každý snadno zjistit. „Jedním klikem se všechno dostává do takové udavačské úrovně,“ míní například jednatel projekční kanceláře a zároveň místostarosta východočeského Zámrsku Pavel Matys. Ve funkci je sedm let, ale uvažuje o tom, že kvůli registru skončí.

Proti plošnému zveřejňování majetku se postavila i více než polovina senátorů. Lidovci pak navrhují vyjmout z této povinnosti právě neuvolněně politiky. Hnutí STAN by zase chtělo, aby informace v registrech byly přístupné jen na požádání. Tak jako je to teď například s údaji o vedoucích úřednících. Ministr spravedlnosti je ale proti těmto návrhům.

Poslanci se nezdráhají zveřejnit svůj majetek

Jiná situace je u nových poslanců. Ti měli za povinnost zveřejnit informace o majetku, se kterým vstupují do sněmovny, a většina jich tak učinila. U deseti z nich se zatím údaje neobjevily, ale nemusí to být jen jejich vinou. Způsobů, jak data dodat, je totiž víc. Všechny informace v registru ministerstvo vyhodnotí během ledna.

O majetku informoval také nově zvolený poslanec a bývalý skokan na lyžích Jakub Janda (ODS). Trofeje – křišťálový globus za vítězství ve Světovém poháru či stříbrné medaile z mistrovství světa – ocenil na 800 tisíc korun. „Pro mě to má spíš citovou hodnotu, ale kdyby došlo k nějaké situaci, že bych někomu mohl pomoct a měl bych to opravdu prodat na dobročinné účely, tak bych do toho šel,“ řekl Janda.