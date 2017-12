Lidé pobírají důchod v průměru 24 let. O čtyři roky déle než začátkem tisíciletí

V minulém roce pobíral průměrný senior důchod 19 let a měsíc, seniorka pak 27 let a sedm měsíců.

V roce 1970 byla doba dožití mužů podle statistiků 66 let a žen 73 let.

Podle výsledků studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Univerzity Karlovy Češi a Češky do důchodu odcházejí hlavně proto, že dosáhli důchodového věku. Přestat pracovat většinu z nich nenutí ani zdraví. Podle autorů studie představuje brzký odchod do penze pro společnost zbytečnou ztrátu - lidé mají ještě dost sil, mnoho zkušeností i ekonomický potenciál.

Do stanovení procentní části se zahrnují výdělky od roku 1986 do letoška. Započítává se ale jen část vydělané sumy, tedy takzvaný osobní vyměřovací základ. Za každý rok důchodového pojištění se z něj uzná 1,5 procenta.

Reforma systému penzí je jedním z klíčových bodů programového prohlášení nové vlády. Podle něj by v Česku měla v budoucnu fungovat veřejná důchodová pojišťovna, do které by plynuly odvody a která by z nich vyplácela penze. Důchodový účet by se tak oddělil od státního rozpočtu. Návrh ale kritizují pravicové strany, ČSSD nebo odbory.