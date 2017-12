Lidí bez práce na Jesenicku přibývá. Nejnověji zavře brány závod v Supíkovicích

Uzavřít závod Touax v Supíkovicíchse rozhodl jeho nový majitel, společnost Algeco. Vysvětluje to svými nadbytečnými výrobními kapacitami.

Například Petr Vysloužil pracoval v Touaxu 14 let jako lakýrník. Místo toho, aby s rodinou prožíval klidné vánoční svátky, teď přemýšlí, co bude dál. Sehnat novou práci blízko bydliště je podle něj nereálné.

„Já mám vážně nemocnou dceru, která jezdi co chvíli do Olomouce na elektroléčbu. Ještě jezdit pryč někam, to ne,“ říká.

Spor o peníze Hardu Jeseník

Nepříjemnou situaci zažívají také pracovníci Hardu Jeseník. V listopadu dostalo 130 lidí výpověď. Nyní žádají o výplatu, nebo alespoň odstupné.

Společnost Moravia Industry, která počátkem listopadu od insolvenčního správce závod Hard Jeseník koupila, uložila peníze na listopadové výplaty bývalých zaměstnanců závodu do soudní úschovy, uvedla agentura ČTK.

Od úřadu práce v Jeseníku Moravia Industry žádá stanovisko, zda na ni přešly zaměstnanecké poměry bývalých pracovníků závodu.

Hard Jeseník byl dříve součástí firmy Vítkovice Power Engineering (VPE). Ostravský podnik VPE, který dříve patřil k nejdůležitějším firmám strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group podnikatele Jana Světlíka, je od loňska v úpadku a od srpna v konkurzu.