Čínský filmový byznys umí trumfnout i Hollywood. Nejdůležitějším trhem ale zůstává Amerika

Potíž může nastat, když se studia snaží uspokojit dva rozdílné divácké okruhy. Za příklad lze vzít nejočividnější příklad synergie čínské a americké kinematografie z poslední doby – velkofilm Velká čínská zeď za 150 milionů dolarů od významného čínského režiséra Yimou Zhanga v hlavní roli s „áčkovou“ americkou hvězdou Mattem Damonem odehrávající se v Číně.

Ve Spojených státech film v zásadě proplul bez velkého zájmu – utržil 45 milionů dolarů. V Číně se sice dočkal vřelejšího přijetí (170 milionů dolarů), ale pořád lidé více chodili i na komiksový film Captain America: Občanská válka nebo animovaný snímek Zootropolis: Město zvířat.

Kdy čínský trh překoná severoamerický?

Čína se ale pro Hollywood stala magnetem, jehož roli je dobré nepodceňovat. V roce 2016 dokonce padly odhady, že co do celkových tržeb už Čína v roce 2017 předežene Severní Ameriku. Ostatně usnadnil by jí to i sám Hollywood – navzdory tomu, že uváděl v hlavní sezoně téměř týden co týden do amerických kin aspoň jeden velkorozpočtový blockbuster, zažila tamní kina nejhorší léto za dvaadvacet let.