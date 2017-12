Podnikové orchestry zlepšují týmovost a spolupráci, pochvalují si německé firmy

V orchestřišti vedle sebe sedí inženýři, účetní, manažeři i IT specialisté. Po práci odloží tablety a smartphony a nacvičují jak klasiku, tak filmovou či populární hudbu. „Pokud společně hrajete v orchestru, lépe porozumíte ostatním v týmu. Komunikujete spolu neverbálně a máte skupinové cítění. To pomáhá skupinu semknout,“ podotkla profesorka komunikace a médií z Uuniverzity umění v Berlíně Grigitte Biehlová.

Profesionálové mezi amatéry

I pro hráče ve firemních orchestrech je podstatná motivace a pozitivní vzory. Mezi amatéry v orchestru SAP tak sedí i několik profesionálů. Ti mohou méně zkušeným kolegům poradit, ale hlavně jim jdou svými zkušenostmi a schopnostmi příkladem. „Naučí vás to, že nesmíte odkládat cvičení na poslední chvíli, ale musíte si zorganizovat čas, pokud chcete být úspěšní,“ sdělila Anna Medinová, která v souboru SAP hraje na violoncello.

V orchestru SAP tvrdí, že hudbu, a obzvlášť tu klasickou, má každý Němec v krvi. Založit vlastní orchestr a najít do něj dostatek nadšenců proto nebylo nic těžkého. „Klasická hudba byla v Německu vždy velmi důležitá. Říkali mi, že tu jen těžko najdete vysokého manažera, který by nehrál na nějaký nástroj. A v mnoha případech je to pravda,“ potvrdila berlínská profesorka Biehlová.

Kromě Německa jsou podnikové orchestry velice populární i v Asii, zejména v Japonsku a Jižní Koreji. Zbytek světa za nimi zatím pokulhává. Výjimky se ale najdou, třeba Podnikový dechový orchestr Škoda při mladoboleslavské automobilce má skoro osmdesátiletou tradici, poprvé hrál už v roce 1940.