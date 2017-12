Grafy roku 2017 očima ekonomů: Svobodná koruna, vysátý trh práce, sprintující ekonomika

Tanec sílící koruny, která konečně dostala po letech prostor pro free style jízdu uvolněnou z pevného sevření ČNB, ale také minimální nezaměstnanost anebo svižný let bitcoinu nahoru a dolů jako na houpačce – ke všem těmto tématům přidávali ekonomové a analytici po celý rok své komentáře. Kdyby ale měli vybrat jeden jediný graf, který reprezentuje českou i světovou ekonomiku v roce 2017, který by to byl?