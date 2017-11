Ceny v průmyslu v říjnu zpomalily růst

Statistiky tak podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela ukazují, že vnější tlaky do domácích cen oslabují. „Podílí se na tom i dlouhodobě posilující koruna. Ta si sice v listopadu dává pauzu, v novém roce bude pokračovat v posilujícím trendu. To by se mělo projevit i na nižší inflaci spotřebitelských cen, která svého vrcholu podle nás dosáhla v říjnu. Nicméně její pokles nebude nijak výrazný, protože cenovou dynamiku budou držet domácí faktory v čele s mzdovým růstem,“ uvedl.

V první polovině příštího roku tak KB očekává inflaci blízko úrovně 2,5 procenta, zatímco ve druhé polovině roku by se měla dostat ke 2 procentům. „Celkově zůstávají inflační tlaky relativně silné, a proto podle nás centrální banka v příštím roce zvedne sazby o 0,25 % v průběhu každého čtvrtletí.

Ve srovnání se zářím se ceny průmyslových výrobců nezměnily, v zemědělství se zvýšily o 0,6 procenta, za stavební práce vzrostly o 0,2 procenta a za tržní služby o 0,1 procenta. Ceny u výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele. Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zrychlil na 2,9 procenta ze zářijových 2,7 procenta. Míra spotřebitelské inflace tak byla nejvyšší za pět let.