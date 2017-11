Obchodů na venkově ubývá. Další ranou pro ně bude zvýšení minimální mzdy

přehrát video Události: Konec malých obchodů?

Příkladem malé prodejny je obchod se smíšeným zbožím v Loděnici u Berouna. Funguje už bezmála 20 let. S většinou zákazníků se tam znají důvěrně. „Jsou tu vstřícní, objednají, když potřebuji. Není problém se s nimi domluvit,“ říká Marcela Šuchmanová, která do obchodu jezdí nakupovat už několik let.

V regálech zákazníci najdou domácí potřeby, drogerii, ale také třeba štětce, košťata anebo hračky pro děti. „Máme tady věci do školy, což je úplně super, protože ráno, když si děti vzpomenou, že potřebují něco rychle do školy, tak ten sortiment tady je. Spolupracujeme i se školou. Učitelky nám i volají, co bude potřeba,“ popisuje prodavačka Blažena Patejdlová. Ještě před pár lety měl tento obchod devět zaměstnanců. Teď pracují ve třech. Funguje už jen jedna pokladna. Navíc zákazníků chodí za posledních pět let ani ne polovina. Podobný problém jako tento obchod má v malých obcích i síť maloobchodních prodejen COOP. Letos museli kvůli malému zájmu zákazníků zavřít desítky z nich.

„Provozovat prodejny v obcích do 500 obyvatel není podnikání, ale jedná se opravdu o veřejnou službu, kdy nemůžete mluvit o zisku, ale provozujete to jako službu pro občany.“ Lukáš Němčík mluvčí COOP

Prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) Marta Nováková uznává, že kupní síla je v těchto místech špatná, „na druhé straně obchodníci tam musejí být schopní“. To podle ní znamená nabídnout obyvatelům, kteří na venkově jsou, to, co očekávají. Podle SOCR by i ty nejmenší obchody měly investovat do nákupu nových technologií a nebo prodejny modernizovat. Samotní obchodníci by spíš uvítali pomoc státu. Dopad minimální mzdy Asociace českého tradičního obchodu (AČTO), která v červenci vystoupila ze SOCR, protože se stále více lišila v názorech na řešení situace maloobchodu, v září upozornila na negativní dopad zvýšení minimální mzdy. Ta od ledna 2018 stoupne na 12 200 korun a podle AČTO může mít negativní vliv na existenci malých prodejen na vesnících. Opakované navyšování minimální mzdy bez dalších ekonomických změn je podle asociace nezodpovědné vůči zaměstnancům i zaměstnavatelům. Situace totiž může paradoxně vést k tomu, že ti, kteří pobírají minimální mzdu, o pracovní místo nakonec přijdou.