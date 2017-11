Kapitalismus žije a podle Singera i vzkvétá. Velkou depresi vystřídala „jen“ velká recese

A co se týká zákonů, tak podle některých jsou to právě ty, které umožňují to, že se někteří v takovém prostředí cítí jako snadná kořist. Ústavní právník Jan Kysela potvrzuje, že zákony jsou schopné vytvářet celou řadu nesrovnalostí a nespravedlností. „Je to nesporné, ale to nesouvisí s kapitalismem. Ta legislativní zákonná korekce kapitalismu se snaží eliminovat některé jeho sporné rysy,“ říká Kysela.

Je v Americe tráva zelenější vždy až u souseda?

Podle průzkumu Harvardovy univerzity ze srpna loňského roku více než polovina mladých Američanů pod třicet let už ale kapitalismus nepodporuje, byť v mnoha ohledech si lidé právě Ameriku s kapitalismem nejvíce spojují. Čím to může být způsobeno? „Nemůžu úplně říci, jsem v Česku už dlouho, ale může to být i tím, že co nemá jeden člověk, tak má pocit, že druhý má to lepší, aneb že tráva je zelenější vždy na té druhé straně, “ vysvětluje zpěvačka.

„Čím více tlačíme v jistém směru na pilu, tím děsivějších dosahujeme výsledků. A čím déle žijeme v nějakém systému, tím více toužíme po nějaké alternativě,“ upřesnil Komárek.

I podle průzkumu společnosti YouGov se stále více mladých lidí ze západní Evropy obrací k socialismu. Podle filosofa Komárka je ale otázkou, co si pod tím mladí lidé konkrétně představí. „Já jsem také za mlada emigroval, ale na Západě, už jen ve Vídni bylo to, co jsem si představoval, co jsem chtěl. Otázka je, kde vezmou mladí tu zemi, která by odpovídala jejich představám. Je to Švédsko? Severní Korea?“ táže se.

Singer: Tahle krize se jmenuje velká recese, ta předchozí se jmenovala velká deprese

Ekonom Miroslav Singer však míní, že kapitalismus je navzdory všemu v docela dobré kondici. „Máme devět let od vypuknutí krize, která se odehráva jednou za padesát let. A bavíme se o krizi kapitalismu, a ne o tom, jak krachují banky nebo podniky, bavíme se třeba o problému záchytky (která si v Plzeňském kraji poněkud zvláštně účtovala za služby), nebo o hospici. To svědčí o tom že bohatneme,“ uvádí Singer.

Někteří lidé si však stále kladou otázku, zda jsou příčiny krize skutečně vyřešeny, nebo se něco jen oddalovalo a není vyloučené, že nepřijde ještě něco hlubšího. „Když budeme čekat dalších šedesát až sedmdesát let, tak krize nepochybně přijde. To je zhruba to období, ve kterém se něco takového vždy odehraje. Tahle krize se jmenuje velká recese, ta předchozí podobná krize se jmenovala velká deprese,“ usmívá se Singer.