Půlmilionová kauce zmenšila počet legálních agentur práce. Kdo nezaplatil, musí odejít ze scény

Například společnost Adecco složila kauci už v srpnu. „Klienti se nás na to opravdu ptají, jestli máme složeno, chtějí vidět potvrzení,“ řekl její ředitel Ondřej Wysoglad.

Podle dostupných informací nezaplatily kauci především menší a střední společnosti, některé údajně s pochybnou historií. Špatnou zkušenost má třeba Ivan Kunev z Bulharska. „Neplatilo se, jen měsíční zálohy od 500 do tisíce korun. Z toho se nedá žít,“ vzpomíná.

To potvrzuje prezident Asociace pracovních agentur Radovan Burkovič. Do doby kontroly ze strany SÚIP paradoxně zaměstnancům nehrozí nic. „Po kontrole hrozí okamžitá pokuta za nelegální zaměstnávání. To může u agentury přivodit druhotnou platební neschopnost a tím nevyplacení mezd agenturním zaměstnancům,“ uvedl Burkovič.

Podle Asociace pracovních agentur skončily hlavně malé a střední firmy, protože si na kauci nedokázaly vydělat. Velké problémy mají také občanská sdružení, která pomáhají se zaměstnáváním zdravotně postižených, sociálně vyloučených, vyléčených alkoholiků nebo matek samoživitelek, dodal Burkovič. Půlmilionová kauce se totiž týká i těchto sdružení a neziskových organizací.