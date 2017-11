Banky v listopadu zdražily hypotéky, reagovaly tak na zvýšení úrokových sazeb

Potvrdilo se tak očekávání analytiků, že rozhodnutí centrální banky povede ke zdražení hypoték. Několikeré zvyšování sazeb se přitom očekává i v příštím roce.

Mělo by to ochladit poptávku po novém bydlení, která se dostává do střetu s omezenou nabídkou nemovitostí k prodeji (zejména v Praze).

„Trh si začíná uvědomovat vyšší pravděpodobnost dalšího postupného zvyšování sazeb ČNB. A na to reagují také tržní úrokové sazby delších splatností, které se dostávají na nejvyšší úrovně za posledních několik let. Současná velikost úrokových sazeb u hypoték se tak jeví v kontextu tržních sazeb neudržitelně nízká a v horizontu několika měsíců tak lze očekávat jejich růst,“ konstatoval počátkem listopadu hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Průměrná úroková sazba hypoték jde v letošním roce podle Fincentrum Hypoindexu postupně nahoru. V září mírně stoupla na 2,04 procenta ze srpnových 2,01 procenta. Údaje za říjen budou příští týden. Loni v listopadu a prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta.