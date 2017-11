Mayová se s evropskými průmyslníky shodla na dvouletém přechodném období po brexitu

přehrát video Kuchtová: Jsme ve shodě, že potřebujeme přechodné období

Evropské svazy podle DPA důrazně varovaly před důsledky neřízeného odchodu Británie z EU. V poslední době se totiž jednání mezi Londýnem a Bruselem o podmínkách brexitu zkomplikovala, což ohrožuje i naplánovaný harmonogram dalších jednání, jejichž součástí by už mělo být i dojednání britsko-unijní obchodní dohody. Jak britská vláda, tak zástupci byznysu se však nyní shodli, že je potřeba přechodné období – aby se firmy mohly připravit na nové podmínky, přiblížila po schůzce generální ředitelka českého svazu Dagmar Kuchtová. "Shodli jsme se na tom, že pro byznys je důležité nyní zachovat stávající podmínky mezi VB a EU, nastavit minimálně 2leté přechod. období a včas nastavit pravidla nové obchodní spolupráce"@DagmarKuchtov2 po jednání s T. Mayovou o #brexit https://t.co/LKoJqdypR5 — Svaz průmyslu ČR (@SvazPrumyslu) November 13, 2017 Český svaz zdůrazňuje, že během přechodného období by Británie zůstala součástí vnitřního trhu a celní unie, přičemž „toto období by se mělo co nejvíc podobat současnému stavu, aby se firmy nemusely přizpůsobovat dvakrát“, nejprve na přechodné období a posléze na nové uspořádání vztahů. „Velká Británie by měla po tuto dobu mít všechna relevantní práva i povinnosti v EU,“ zdůrazňuje svaz. Zachování vazeb je pro tuzemské podniky důležité už z toho důvodu, že Británie je pro Česko čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem. Nutností podle českého svazu je, aby Velká Británie přišla v co nejkratší době s jasnými podmínkami pro nastavení vztahů mezi evropskými zeměmi a Velkou Británií po jejím opuštění EU. Před jednáním ostatně Kuchtová zmínila, že evropský byznys vyzývá britskou vládu k dokončení první fáze vyjednávání. V ní zbývá dořešit otázky týkající se práv občanů, režimu na irsko-severoirských hranicích a hlavně finančních závazků Británie vůči EU, kterou ostrovní země opustí k 29. březnu 2019.

„Chceme nastavit vztahy mezi EU a Spojeným královstvím tak, aby to nepůsobilo nové tarifní či administrativní bariéry. Klíčové je zajistit hladký přístup na britský trh,“ přiblížila ještě Kuchtová, která byla spolu s polským zástupcem u premiérky jediným hostem ze střední a východní Evropy. Německý průmysl se obává o chemickou a automobilovou výrobu Pokud by Británie odešla z EU bez dohody, bylo by to pro německou ekonomiku „fatální“, řekl agentuře DPA šéf Německo-britské průmyslové a obchodní komory Ulrich Hoppe. „Zasáhlo by to například německý chemický a automobilový průmysl a všechny ostatní exportéry do Británie,“ dodal Hoppe. I podle něj jsou zvláště důležitá přechodná pravidla pro období po odchodu Británie z EU. Šéf francouzského sdružení zaměstnavatelů (Medef) Bernard Spitz podle BBC řekl, že přechodná dohoda je důležitá nejen pro britské firmy, ale také pro firmy v celé EU.