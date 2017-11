Pilný: Rozpočet včetně peněz z EU by mohl skončit v plusu do 10 miliard

Šéf státní kasy: EET může za rok přinést pět miliard

Elektronická evidence tržeb podle něj přinesla letos do konce září do státního rozpočtu na DPH 3,2 miliardy korun a za celý rok to má být okolo pěti miliard korun. Podle místopředsedy SPD Radima Fialy byl však vyšší výběr daní způsobený spíše ekonomickým růstem a vyšší spotřebou, EET k tomu podle něj přispělo jen malou měrou.

Ministr financí však uvedl, že nejde o odhady, ale o přesná čísla, která vychází ze srovnání toho, jak vypadal výběr daní před rokem a jak nyní. „Je pravda, že ekonomika roste a spotřeba také, ale čísla výběru daní to vysoce předstihují. To číslo, které je uvedené (něco mezi 4-5 miliardy korun) vyplývá z analýzy čísel, které tam jsou. My si to tedy jen nemyslíme, my víme, kolik to přineslo,“ konstatoval.

Fiala z SPD: Málo investujeme

Místopředseda SPD Fiala také upozornil na to, že se ve státním rozpočtu snižují investiční výdaje, protože se málo staví: „Pokud je hospodářský růst tažen jen osobní spotřebou, tak to není pro budoucnost dobré, potřebujeme více investovat, více peněz dávat do stavebnictví.“

Proto také SPD má dvě zásadní výtky směrem k navrhovanému rozpočtu na příští rok, který vláda poslala do Poslanecké sněmovny. První jsou již zmíněné investiční výdaje, které podle Fialy každoročně klesají. „Velká výhrada je i neustále rostoucí státní správa. Ta spotřebovává neuvěřitelné množství finančních prostředků. Státní správa finančně požírá sama sebe,“ uvedl.

Pilný kontroval že investiční a kapitálové výdaje v souvislosti se státním rozpočtem od roku 2014 rostou a vyrostly i v rozpočtu pro rok 2018 z 52 na 57, 4 miliard. „A to mluvíme o investicích ze státního rozpočtu, ne z evropských fondů,“ upozornil.

Co se týká nárůstu statní správy, tak podle Pilného je přijatý služební zákon absurdní a dává přednost kvantitě nad kvalitou. Navíc upozornil, že sestavovaný rozpočet byl volební. „Tahle vláda nemá žádnou prioritu, nebo jich je tolik, že ani neexistují. Přibývají výdaje, které pak neumožnují investovat,“ uvedl.