Ceny povinného ručení v příštím roce porostou, zejména u mladých řidičů

Firmy, které rozvážejí své zboží auty, zaplatí za roční pojištění několik set tisíc korun, a každé zdražení by poznaly ve svém účetnictví. „Samozřejmě máme nastavené nějaké bonusové podmínky, a když dojde k nehodě, tak se bonus sníží. Máme ho ale standardně nastavený na pět procent ročně,“ říká Tomáš Fialka, ředitel logistiky firmy Spokojený pes, která prodává po internetu chovatelské potřeby. Vozový park nyní bude rozšiřovat, navyšování cen by tak bylo nevýhodné. Řešením by mohl být operativní leasing.