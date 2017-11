Francouzi kroutí hlavou: Másla je nedostatek. A výrobci se přou s distributory, kde je vina

Máslo zmizelo za pouhých několik podzimních týdnů a chybí už skoro v polovině obchodů. Výrobci jsou přesvědčeni, že místo regálů mají velcí distributoři máslo na hlavě. A v některých supermarketech proto rozjeli protestní akce, aby na to upozornili.

Příkladem může být Caroline Delepierreová, chovatelka skotu na severu Francie. Každý rok vydojí ze svých dvaačtyřiceti krav 400 tisíc litrů mléka a prodává ho stále za stejnou cenu. Cena másla přitom raketově roste a za jediný rok tuna másla zdražila ze tří na šest tisíc eur.

Distributoři se brání a tvrdí, že se výkupní ceny nově dojednávaly a zvedly se o 20 procent. Chybu vidí na straně průmyslových výrobců. „Problém vytvářejí zpracovatelé mléka, kteří se často rozhodli vyrábět něco jiného než máslo, kteří prodali máslo na mezinárodních trzích a teď se tváří, že problematické je jednání o cenách,“ hájí obchodníky Jacques Creyssel ze Svazu obchodníků a distributorů.

Ministr: Másla bude brzy dost

Francouzský ministr zemědělství Stéphane Travert ujišťoval v druhé polovině října své spoluobčany, že „másla bude brzy dost“.

„Už to nebude dlouho trvat,“ řekl ministr 24. října rozhlasové stanici Sud Radio. Dodal, že za nedostatek může rovněž nízká produkce mléka během letní sezony. Na podzim se podle něj rodí telata, což zaručuje, že produkce mléka vzroste. „Myslím, že se to postupně dá do pořádku,“ uvedl Travert.

Sliboval také, že se obrátí na mediátora, aby pomohl vyřešit spor mezi výrobci a distributory. Podniky kvůli rostoucí poptávce odmítají dodávat máslo do supermarketů do doby, než obchody zvýší spotřebitelské ceny.

Ke zdražování másla došlo i v Česku a vedlo v minulých měsících k diskusi, kdo za to může. Například podle ministerstva zemědělství se v srpnu cena másla od průmyslových výrobců meziročně zvýšila o 53,5 procenta na 145,51 Kč za kilogram. Spotřebitelská cena vzrostla pomaleji, meziročně o 45,2 procenta na 209,24 koruny za kilogram.

Před volbami pak předseda vlády Bohuslav Sobotka požádal ministerstvo financí o kontrolu producentů a obchodníků.