Starostové chtějí svého zástupce v dozorčí radě pošty, má dohlédnout na transparentnost

Sdružení zároveň navrhne Poslanecké sněmovně zřízení podvýboru, který se bude problematikou poštovních služeb zabývat. Ministerstvo vnitra by pak podle Polčáka mělo ověřit, kde pošta pochybila, když ve výběrovém řízení o udělení licence neuspěla. „Pošta by měla doložit nákladovost svých služeb,“ uvedl.

Pošta je podle mluvčího Matyáše Vitíka připravena i po 1. lednu poskytovat služby svým zákazníkům ve stejném rozsahu jako dosud. „Naši klienti se nemusí obávat, že by začátkem ledna skončilo doručování dopisů, balíků, že by se zavřely pobočky. Jestli něco může zneklidňovat občany, tak je to právě bezdůvodné strašení, které nemá oporu v realitě,“ řekl.

ČTÚ poté, co žádost pošty o udělení licence ve výběrovém řízení zamítl, zahájil s podnikem řízení, v jehož rámci jí licenci udělí z moci úřední. Pošta tedy licenci získá a bude služby dál poskytovat za stávajících podmínek.

Sdružení místních samospráv se dlouhodobě obává snížení dostupnosti poštovních služeb v souvislosti se záměrem podniku převést velkou část z 3200 poboček na partnery. Těmi jsou buď obecní úřady, nebo místní podnikatelé.

Poště zároveň navrhovalo opatření, jak poštovní služby zejména v malých obcích zatraktivnit. Jedním z návrhů bylo zavedení alespoň na jeden den v týdnu podvečerní otevírací dobu minimálně do 18. hodiny. Na to podnik nepřistoupil s tím, že by to znamenalo zvýšení nákladů.