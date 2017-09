Stát chce přijmout dalších 8000 zaměstnanců, jejich počet se přiblíží půl milionu

„Nemám nic proti novým učitelům. Ale pokud přijímáme nové státní zaměstnance, protože je to priorita, tak jiné máme propustit,“ podotkl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zvyšování počtu státních zaměstnanců kritizuje hlavně pravicová opozice. Podle ní by měla vláda naopak státní aparát zeštíhlit.

Ekonom a bývalý šéf České spořitelny či viceguvernér České národní banky Pavel Kysilka v pořadu ČT Otázky Václava Moravce kritizoval přezaměstnanost v oblasti státní byrokracie. „Úředníci vymýšlejí nové zákony, regulace a kontrolují je“. Podle něj je to velká zátěž pro firmy. „Regulačním a kontrolorským terorem ztrácíme možná půl procenta na růstu HDP ročně,“ odhadl.

Nadbyteční lidé ze státních úřadů by pak podle Kysilky dobře posloužili tam, kde se dnes pracovníků nedostává – v soukromém sektoru. „Vláda vyluxovala z trhu práce desítky tisíc lidí, kterých se nedostává tam, kde se hodnoty vytvářejí,“ dodal ekonom.

O růstu počtu státních zaměstnanců bude vláda jednat v pondělí. Rozhodnutí kabinetu může mít vliv také na to, kolik peněz nakonec zbyde na zvýšení platů současných učitelů a dalších lidí, kteří pracují pro stát. O to se v současné době vede velmi vyhrocený spor. Odborové svazy vstoupily do stávkové pohotovosti, v pondělí se k tomu ještě před zasedání kabinetu sejde vládní koalice.