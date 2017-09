Pilný: Příjmy rozpočtu jsme zvýšili o 21 miliard, ale růst platů to nepokryje

K různým diskusím o sestavování rozpočtu, o využití peněz z evropských fondů a jejich (ne)čerpání, Pilný podotkl, že už se těší, až evropské dotace zmizí. „Ale nevíme, co s tím budeme dělat, protože vláda není připravena na to, že budeme muset z něčeho stavět silnice, opravovat je … budeme mít opravdu velké problémy“.

Niedermayer soudí, že odhad příjmů státu by měl být nezávislý. Tedy že by ho měli provádět experti, kteří by udělali ten nejlepší, nevychýlený odhad toho, kolik by mohl stát vybrat. „A to je ten měšec, o kterém by se vláda měla bavit“. Zároveň by politikům mělo být odebráno právo manipulovat s dluhem.

„Český rozpočet je zralý na reformu. A je známo, že úspěšné reformy rozpočtu v minulosti vždy vycházely z výdajové stránky,“ uvedl Kysilka. To podle něho znamená podívat se na zákonem v minulosti zbytečné ukotvené mandatorní (ze zákona povinné) výdaje, kterých je nyní těžké se zbavit.