Čínská CEFC kupuje podíl v největší ruské ropné společnosti Rosněfť

Nedávno Rosněfť podepsala smlouvu s CEFC China Energy o zvýšení přímých dodávek ruské ropy do Číny. Společnosti se také dohodly na společném výzkumu na Sibiři a že budou spolupracovat v rafinérské a petrochemické oblasti a v obchodování s ropou a ropnými produkty.

Moskva se snaží prohloubit své vztahy s Čínou poté, co západní země uvalily na Rusko sankce kvůli jeho postupu v ukrajinské krizi. Rusko patří mezi přední dodavatele ropy na čínský trh, kde soupeří se Saúdskou Arábií, která je největším exportérem ropy na světě.

CEFC se ale obrací i dál do Evropy. Jako sídlo svých evropských aktivit si vybrala Českou republiku, kde nyní zaměstnává přes čtyři tisíce lidí. V Česku koupila podíly například v aerolinkách Travel Service, kapitálově vstoupila do J&T Finance Group, ovládá Pivovary Lobkowicz Group a je majoritním vlastníkem fotbalové Slávie. Vstup do mediální společnosti Empresa Media ale nakonec nevyšel.