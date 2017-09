Kde vzít na zvýšení platů? Premiér ukazuje na peníze, které ministerstva neutratila

Odbory i ČSSD požadují růst mezd pro zaměstnance v celé státní sféře, kterých je 445 tisíc. Největší část, zhruba 161 tisíc, tvoří učitelé. Přes 54 tisíc lidí pak slouží u policie, celníků nebo ve vězeňské službě. Že by i oni měli dostat od listopadu o deset procent navíc, se shodl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) s premiérem. „Není to z důvodu předvolebního roku, ale z důvodu toho, že stát musí zaplatit své zaměstnance, že je musí udržet,“ uvedl Chovanec.

Platy ve veřejné sféře i díky ekonomickému vývoji v posledních letech rostou pravidelně. Dokonce jsou vyšší než ty, které vyplácejí soukromé firmy. Vloni byl průměrný výdělek za práci pro stát 29 501 korun. To je skoro o 3,5 tisíce víc než v roce 2013.

Šéf financí informoval premiéra, že už dvakrát zvýšil odhad příjmů státního rozpočtu v příštím roce. Peníze chce ale taky investovat. „Na platy tam bylo 12,2 miliardy a já jsem tam přidal ještě tři a půl miliardy. To je teď na stole, a k tomu přibydou nespotřebované výdaje. Kolik to bude, to teď opravdu nemohu říct,“ řekl Pilný.

Opozice kritizuje růst počtu státních zaměstnanců

Opoziční TOP 09 kritizuje vládu, že rozšířila počty státních zaměstnanců, a peníze teď jen složitě hledá. „Přírůstek z vývoje ekonomiky je 60 až 70 miliard, ale ta vláda je vyházela na něco jiného než na priority, mezi které by měly patřit platy učitelů,“ uvedl předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Komunisti si myslí, že svůj díl ze současné prosperity by si zasloužili i důchodci a ostatní zaměstnanci. Přesto jsou skeptičtí. „Navzdory slibům, co jsou, se po volbách uvidí, že to zdaleka nebude tolik, jak se slibuje. Ministr financí prostě peníze nedá,“ podotkl předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.