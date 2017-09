Ministr financí Pilný předloží vládě analýzu používání zajišťovacích příkazů

Finanční správa v poslední době čelí nařčení, že zajišťovací příkazy příliš využívá a likviduje tak i poctivé podnikatele. V posledních dnech se o zajišťovacích příkazech začalo mluvit v souvislosti s opavskou společností FAU. Finanční správa čelí podezření, že firmu chtěla účelově zlikvidovat. Firma loni skončila v insolvenci a později v konkurzu. Existuje i podezření, že správa jednala na pokyn exministra financí Andreje Babiše (ANO). Ten to popírá, stejně jako generální ředitel finanční správy Martin Janeček.

FAU nyní požaduje po finanční správě vydání 92 milionů korun. Jde o peníze, které jí stát v exekučním řízení před časem zabavil. Soud pak zajišťovací příkazy zrušil.

Ve středu pak oznámila tiskárna Europrint, že na sebe vyhlásila insolvenci a důvodem jsou podle ní právě zajišťovací příkazy Finanční správy ČR. Firma, která čelí zajišťovacím a exekučním příkazům za zhruba 386 milionů Kč, postup správy označila za likvidační. Společnost zároveň uvedla, že pokračuje ve výrobě, nepropouští a nově vzniklé provozní závazky hradí. Finanční správa uvedla, že se ke konkrétním případům jednotlivých firem nemůže ze zákona vyjadřovat.

Pilný uvedl, že „daňová správa je nezávislá a za mého působení to tak bude“. Hodlá nechat vypracovat metodiku, jak mají správci daní zajišťovací příkazy používat. Sobotka by chtěl, aby správa zůstala funkční a byla mimo aktuální volební boj, a tam kde jí to zákon umožňuje, aby otevřeně a věcně vysvětlovala svůj postup. Je přesvědčen, že zajišťovací příkazy by měly být používány jen v jasně vymezených případech a tehdy, kdy není možné postupovat jinak.

Od počátku roku se také řeší Babišův nákup dluhopisů jeho někdejší společností Agrofert. Na Babiše bylo podáno trestní oznámení kvůli možnému krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Výhoda takzvaných korunových dluhopisů vydaných do konce roku 2012 spočívá v tom, že jejich držitel v podstatě neplatí ze získaných úroků daň z příjmu.

Pilný: Odbory ukazují svaly

Ve veřejném sektoru pracovalo loni 626 100 lidí. Vláda se zatím nedohodla na tom, o kolik, komu a kdy přidá. Podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) na pokrytí odborářských požadavků v rozpočtu nejsou peníze. Výdělky by se zvedaly učitelům, hasičům, policistům, zdravotníkům, úředníkům, pracovníkům v sociálních službách či v kultuře.

Odborové svazy trvají na zvýšení tarifů učitelům o 15 procent a ostatním o deset procent od listopadu. Na podporu těchto požadavků vstoupilo ve středu všech 14 odborových svazů konfederace ČMKOS do stávkové pohotovosti. V úterý tak již učinily školské odbory. Premiér odboráře podpořil.

Ministr Pilný to označil za vyhrožování a militantní akce. „Ukazují svaly, mně se to nelíbí“.